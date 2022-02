Sora – Avviso sospensione idrica: le zone interessate

Il giorno 24/02/2022 il servizio idrico verrà sospeso dalle ore 08:00 fino alle ore 15:00 Le zone interessate sono le seguenti: Zona Carnello Via Ludovico Camangi Via Annibale Petricca Via Sottoferrovia Via San Giuliano Parte di Via San Giuliano Sura

COMUNICATO STAMPA

Correlati