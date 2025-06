Sora – Avviso sospensione idrica domani 1° luglio 2025

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti idriche di distribuzione dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Lazio Meridionale – Frosinone” codice progetto: M2C4-I4.2_146, è stata programmata un’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua per consentire l’esecuzione dei lavori. Questi interventi sono parte di un progetto strategico volto a garantire una rete idrica più moderna, efficiente e sicura, capace di soddisfare al meglio le esigenze della comunità. Data e orario dell’interruzione: 📅 01.07.2025 ⏰ Dalle 08:00 alle 12:00 Zone interessate: • Via Attilio Roccatani • Via Gaetano Squilla • Via Luigi Conocchia • Via Marsicana • Via Pontrinio • Via Pontrinio Seconda • Via Virginio Bruni Per ulteriori informazioni o per segnalare eventuali emergenze, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde 800 191 332 o a visitare il sito web https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/acea-ato-5. Acea Ato 5 S.p.A. si scusa per i disagi.

