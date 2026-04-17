Sora – Avviso rinnovo autorizzazioni dehors

Rinnovo autorizzazioni per dehors su suolo pubblico o privato ad uso pubblico

L’Amministrazione Comunale informa tutti i titolari di pubblici esercizi – ristoranti, bar e attività di

somministrazione – operanti sul territorio del Comune di Sora che, ai sensi della normativa vigente,

è necessario presentare apposita istanza per il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di dehors

su suolo pubblico o privato ad uso pubblico.

Le domande dovranno essere trasmesse all’Ufficio Attività Produttive esclusivamente a mezzo PEC

all’indirizzo comunesora@pec.it, entro e non oltre il giorno 5 maggio 2026, utilizzando la

modulistica disponibile presso gli uffici comunali.

Si precisa che:

• non saranno prese in considerazione le richieste incomplete o prive della documentazione

obbligatoria;

• l’installazione dei dehors in assenza di autorizzazione comporta l’applicazione delle

sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale;

• le autorizzazioni rilasciate avranno validità limitata al periodo stabilito e saranno soggette a

controlli da parte degli organi competenti;

• il mancato pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico comporterà il diniego

del rilascio del titolo autorizzativo.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Attività Produttive al

numero 0776 828614.

L’Amministrazione invita tutti gli esercenti a provvedere con tempestività alla presentazione delle

istanze, al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure amministrative e il pieno rispetto

delle disposizioni vigenti.

Confidando nella consueta collaborazione, si rinnova l’impegno a sostenere le attività economiche

locali, favorendo processi amministrativi efficienti e contribuendo a mantenere la città decorosa,

ordinata e accogliente per cittadini e visitatori.

Il Dirigente dell’Ufficio Commercio Dott. Amedeo Cerqua