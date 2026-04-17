Sora – Avviso rinnovo autorizzazioni dehors

Rinnovo autorizzazioni per dehors su suolo pubblico o privato ad uso pubblico
L’Amministrazione Comunale informa tutti i titolari di pubblici esercizi – ristoranti, bar e attività di
somministrazione – operanti sul territorio del Comune di Sora che, ai sensi della normativa vigente,
è necessario presentare apposita istanza per il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di dehors
su suolo pubblico o privato ad uso pubblico.
Le domande dovranno essere trasmesse all’Ufficio Attività Produttive esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo comunesora@pec.it, entro e non oltre il giorno 5 maggio 2026, utilizzando la
modulistica disponibile presso gli uffici comunali.
Si precisa che:
• non saranno prese in considerazione le richieste incomplete o prive della documentazione
obbligatoria;
• l’installazione dei dehors in assenza di autorizzazione comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale;
• le autorizzazioni rilasciate avranno validità limitata al periodo stabilito e saranno soggette a
controlli da parte degli organi competenti;
• il mancato pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico comporterà il diniego
del rilascio del titolo autorizzativo.
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Attività Produttive al
numero 0776 828614.
L’Amministrazione invita tutti gli esercenti a provvedere con tempestività alla presentazione delle
istanze, al fine di garantire il corretto svolgimento delle procedure amministrative e il pieno rispetto
delle disposizioni vigenti.
Confidando nella consueta collaborazione, si rinnova l’impegno a sostenere le attività economiche
locali, favorendo processi amministrativi efficienti e contribuendo a mantenere la città decorosa,
ordinata e accogliente per cittadini e visitatori.
Il Dirigente dell’Ufficio Commercio Dott. Amedeo Cerqua