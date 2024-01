Sora, avvio lavori via Firenze presenti il Sindaco Di Stefano e il Presidente ASP Frosinone

Ieri alla presenza del Sindaco di Sora e Presidente della Provincia di Frosinone, Luca di Stefano, e dal Presidente di ASP Frosinone, Gianfranco Pizzutelli, è stato tagliato il nastro della struttura di via Firenze che diventerà sede dei lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico. I lavori sono frutto dell’impegno comune delle istituzioni nel creare un ambiente rinnovato dedicato alle attività sociali. ASP Frosinone si afferma come punto di riferimento nella fornitura di servizi alla persona, abbracciando diverse aree, dalla assistenza sociale alla promozione del benessere. La collaborazione tra amministrazione locale, istituzioni regionali e ASP Frosinone è fondamentale per il successo di progetti che influenzano positivamente la vita quotidiana. Il Sindaco Di Stefano commenta: “Siamo estremamente soddisfatti di quanto ASP Frosinone sta realizzando a Sora. I locali di Via Firenze potranno nuovamente diventare un punto di riferimento per la nostra comunità, promuovendone lo sviluppo e l’identità di un territorio. Insieme costruiremo un luogo che sarà orgoglio e punto di riferimento per la nostra comunità. Voglio ringraziare caldamente il Presidente Pizzutelli che si è speso con impegno per realizzare questo progetto.” Questa ristrutturazione si è potura realizzare grazie ai finanziamenti dell’Assessorato all’Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona della Regione Lazio, è un passo concreto verso il miglioramento dei servizi essenziali di prestazioni sociali per i cittadini”, afferma Gianfranco Pizzutelli, Presidente di ASP Frosinone – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. L’ente pubblico si impegna con passione e professionalità a contribuire al benessere e alla crescita della comunità, fornendo prestazioni essenziali di qualità e garantendo l’accesso alle risorse necessarie per migliorare la vita delle persone. Continueremo a mantenere un dialogo aperto con la comunità, dicono dall’Asp, informando tempestivamente sui progressi e coinvolgendo tutti nella costruzione di un futuro migliore per Via Firenze e l’intera comunità di Sora e di tutta la provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA