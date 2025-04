Sora, auto taglia la rotatoria: sfiorato incidente frontale (VIDEO)

Un grave episodio di guida pericolosa è stato registrato a Sora, in pieno centro, e per poco non si è trasformato in un incidente frontale. Il fatto è avvenuto sul ponte Napoli, in direzione di Via Napoli, ed è stato ripreso da una dash cam installata a bordo di un veicolo che procedeva regolarmente nel senso corretto di marcia, provenendo da Corso Volsci.

Nel filmato si vede chiaramente un’auto che, invece di seguire la rotatoria come previsto dalla segnaletica, la taglia completamente e imbocca il ponte a velocità sostenuta. L’altro veicolo, che procedeva correttamente, è stato costretto a fermarsi bruscamente per evitare la collisione.

Un comportamento grave, che testimonia ancora una volta quanto siano frequenti le infrazioni stradali. Gli automobilisti che ignorano il codice della strada mettono a rischio non solo la propria sicurezza, ma anche quella degli altri utenti della strada, inclusi i pedoni.

L’episodio, fortunatamente senza conseguenze, riaccende l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli e sanzioni per chi mette in pericolo la circolazione stradale.