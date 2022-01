Nel tardo pomeriggio di oggi,un’auto una Opel, mentre transitava in via Barca San Domenico, per cause al vaglio dei Carabinieri, si è ribaltata su un fianco. L’Opel era guida da una ex amministratrice comunale di Isola del Liri che è rimasta ferita sembra fortunatamente in modo lieve, soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata all’ospedale sorano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare la donna a uscire dall’abitacolo.

Correlati