Sora, auto in fiamme sul ponte di via Barca San Domenico: soccorsi sul posto

SORA – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi sul ponte di via Barca San Domenico, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre transitava lungo l’arteria.Secondo le prime informazioni, il conducente si sarebbe accorto del fumo proveniente dal vano motore ed è riuscito ad accostare e ad abbandonare il mezzo prima che l’incendio si propagasse completamente. In pochi istanti il veicolo è stato interessato da un rogo che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118 L’episodio ha causato rallentamenti al traffico lungo via Barca San Domenico, con la circolazione temporaneamente regolata per consentire le operazioni di spegnimento e la rimozione del veicolo.Restano da accertare le cause dell’incendio, che al momento sembrerebbe di natura accidentale. FOTO PENNA E SPADA

