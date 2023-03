Sora, auto in fiamme nella notte

Questa notte un’auto e’ andata a fuoco in via Barca San Domenico a Sora. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, che hanno transennato l’area. Non e’ chiaro se sia stato un atto doloso oppure l’auto sia andata a fuoco per autocombustione. I residenti della zona hanno sentito un forte boato che ha messo tutti in allarme, forse si temeva il peggio. Per fortuna nessuno e’ rimasto ferito.

