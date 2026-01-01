Sora, auto contromano davanti alla caserma della Guardia di Finanza: il video diffuso sui social

Un’auto che procede contromano davanti alla caserma della Guardia di Finanza di Sora: è quanto mostra un video registrato da una dashcam a bordo di un altro veicolo e successivamente diffuso sui social, accompagnato dal commento «Contromano davanti alla caserma della Guardia di Finanza di Sora. Senza parole».

Le immagini, riprese frontalmente, documentano l’auto che invade la corsia opposta lungo il tratto stradale antistante la struttura militare, costringendo un’auto in transito a rallentare e a prestare particolare attenzione. La fotografia estratta dal filmato e lo stesso video stanno circolando in rete.

La dinamica dell’episodio, così come le motivazioni del comportamento alla guida, restano da chiarire.

L’accaduto riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sul rispetto delle norme del Codice della strada, soprattutto in aree particolarmente sensibili e ad alta visibilità istituzionale.

Seguono aggiornamenti qualora emergano ulteriori sviluppi.



