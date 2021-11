Sora, aule senza riscaldamento al Baronio: le precisazioni

Nell’articolo pubblicato questa mattina “Sora, aule fredde ed ora anche al buio. Gli studenti del Baronio tornano a casa” si precisa che gli studenti del Baronio sono tutti in DAD e ci sono tre classi del liceo scientifico che sono ospitate nei locali del Baronio, che quest’ultime avevano utilizzato delle stufe elettriche che si suppone abbiano caricato troppo la rete elettrica, tanto da far saltare il contatore. Inoltre si precisa che la caldaia dell’impianto di riscaldamento è in fase di riparazione e anche oggi i tecnici della Provincia stanno lavorando per sistemare il tutto.

Foto archivio

