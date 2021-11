Sora, aule fredde ed ora anche al buio. Gli studenti del Baronio tornano a casa

Attimi concitati questa mattina presso l’ ITC Baronio di Sora, dove ora, dopo il guasto alla caldaia, che costringe ormai da settimane gli studenti a seguire le lezioni al freddo, si aggiungono anche problemi all’ impianto elettrico. Su tutte le furie i genitori, che stamane hanno deciso di riprendere i propri figli, minacciando di non farli ritornare fino a quando non verranno ripristinate le condizioni più idonee e salutari per i ragazzi. ” È una vergogna, dichiara una madre alla nostra redazione. Qui si gioca con la salute dei ragazzi, ed è vergognoso il modo inerme con cui l’ ente provinciale sta affrontando la situazione. Se questa situazione non verrà risolta nelle prossime ore, non solo non manderemo i nostri figli a scuola, ma ci recheremo sotto il palazzo provinciale per protestare aspramente per questa situazione, e potremmo decidere di spostare i nostri figli in un altro istituto”.

Foto archivio