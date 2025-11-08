Sora – Auguri a Don Mario, guida e cuore della Parrocchia di Santa Restituta

Giornata di festa nella Parrocchia di Santa Restituta di Sora, dove l’intera comunità si è unita in un affettuoso messaggio di auguri per il compleanno di Don Mario, punto di riferimento spirituale e umano per i fedeli.

Con un post pubblicato sui canali ufficiali, la parrocchia ha voluto esprimere tutta la propria riconoscenza:

“Ti ringraziamo per il servizio che compi per la nostra comunità, augurandoti una giornata speciale per il tuo compleanno… Che la Santa Patrona ti custodisca, ti protegga e ti guidi sempre. Auguri da tutta la tua famiglia parrocchiale ❤️”.

Un messaggio semplice ma profondo, che racchiude l’affetto e la gratitudine di una comunità che trova in Don Mario non solo una guida religiosa, ma anche una presenza costante di ascolto, vicinanza e dedizione.

Anche Liritv si unisce agli auguri, ringraziando Don Mario per il suo impegno e per la testimonianza di fede che continua a donare alla città di Sora. “Auguri di cuore Don Mario, che la tua missione pastorale possa continuare a illuminare la vita di tanti con la stessa passione e bontà che ti contraddistinguono.”

Un compleanno che diventa così occasione per rinnovare il legame tra sacerdote e comunità, nel segno della fede, della gratitudine e dell’affetto reciproco.

Foto pagine Facebook Parrocchia Santa Restituta Sora

Correlati