L’ASSOCIAZIONE ACCENDI UN SORRISO: “Vi aspettiamo DOMENICA 12 DICEMBRE in piazza Santa Restituta a Sora, per l’ultima data di raccolta dei giocattoli (nuovi causa Covid) che poi saranno donati ai bambini meno fortunati della nostra città! Cogliamo l’occasione per ringraziare le tantissime persone che hanno già aderito e vi chiediamo di spargere il più possibile la voce…Basta un piccolissimo gesto per fare felici quanti più bambini possibile .GRAZIE DI CUORE ❤️”

