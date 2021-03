Sora, assegnati nuovi alloggi popolari. Ancora privilegiati gli stranieri

Nei giorni scorsi sono stati consegnati gli avvisi di assegnazione di alloggi popolari, ai cittadini presenti in graduatoria. Ancora una volta la maggior parte dei destinatari risultano essere di nazionalità straniera. Gli avvisi inviati dall’ E.R.P. infatti, hanno avuto essenzialmente come destinatari persone extracomunitarie, che però, secondo i criteri della legge regionale, hanno i requisiti necessari per ottenere l’ assegnazione di un alloggio. Intanto si va verso la costituzione di un comitato che dovrebbe essere fondato da tutti quei cittadini che, seppur presenti in graduatoria, si vedono continuamente scavalcati da persone di nazionalità straniera e c’ è chi, dopo tanto attendere, ha deciso di percorrere la strada legale, chiedendo alla magistratura di accertare la regolarità delle graduatorie.

