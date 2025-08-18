Sora, aspirante suicida salvato dai Carabinieri: decisivo l’intervento dell’Aliquota Radiomobile. NSC Frosinone: “Evitata una tragedia”

“L’episodio – dichiara il segretario generale provinciale Raffaele Fardella – testimonia l’altissimo livello di efficienza, preparazione e sensibilità umana del personale dell’Arma”.

Dramma sfiorato a Sora, in provincia di Frosinone.

Nella notte, sul ponte Napoli, un giovane in evidente stato di disagio emotivo minacciava di togliersi la vita gettandosi nel fiume Liri.

A salvargli la vita è stato il tempestivo e determinante intervento dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sora che, con grande professionalità e profonda umanità, sono riusciti a scongiurare la tragedia.

Il ragazzo, provato da grandi difficoltà emotive, era pronto a compiere il gesto estremo quando alcuni passanti, notando la situazione, hanno dato immediatamente l’allarme.

I militari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno avviato con lui un dialogo paziente e delicato riuscendo ad avvicinarlo e a trarlo in salvo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri esprime pubblicamente la propria gratitudine e riconoscenza ai colleghi protagonisti del salvataggio.

“L’episodio – dichiara Raffaele Fardella, segretario generale provinciale di NSC Frosinone – testimonia l’altissimo livello di efficienza, preparazione e sensibilità umana del personale dell’Arma, spesso chiamato a gestire situazioni complesse e delicate oltre i compiti ordinari di sicurezza pubblica”.

NSC sottolinea inoltre come l’intervento rappresenti la dimostrazione concreta della necessità di continuare a investire nella formazione ma, anche e soprattutto, nel supporto psicologico degli operatori che, quotidianamente, si confrontano con realtà fragili e spesso disperate.

“Il carabiniere, infatti – aggiunge Roberto Mancini, segretario della Sezione NSC della Compagnia di Sora – non è solo un tutore dell’ordine, ma anche un presidio umano di vicinanza e protezione per la cittadinanza”.

Simili episodi meritano visibilità perché raccontano il volto autentico dell’Arma: preparazione tecnica, sangue freddo e straordinarie doti relazionali.

L’accaduto ha colpito profondamente la comunità locale che si è stretta intorno ai protagonisti dell’intervento con affetto e riconoscenza.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri rinnova il proprio impegno nella costante vicinanza ai colleghi e nel promuovere la tutela dei diritti e della dignità di ogni appartenente all’Arma.

La Segreteria Provinciale di Frosinone del Nuovo Sindacato Carabinieri

