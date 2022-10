Forse sarà stato l’ ultimo tiepido sole a spingere un simpatico asinello, ad abbandonare la propria stalla, per recarsi a fare un giretto per le strade della periferia sorana. Ci troviamo sulla stradina che collega internamente Sora e Carnello, davanti l’ ex stabilimento Tomassi. Il ciuco è stato immortalato da un passante, e la foto è diventata subito virale.

