Sora – Asilo nido “Santucci”, aperte le iscrizioni per l’A.E. 2023/2024

Aperti i termini per presentare domanda di iscrizione dei bambini all’Asilo nido comunale “Il

nido dei sogni A. Santucci”, per il periodo 1° settembre 2023 – 30 giugno 2024.

Hanno diritto all’iscrizione le bambine e i bambini residenti nel Comune di Sora, al

compimento del terzo mese di età, in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla

normativa vigente. Possono presentare domanda anche i genitori di bambini residenti in

altri Comuni. I bambini non residenti possono essere ammessi ad esaurimento della

graduatoria dei bambini residenti.

I bambini ammessi hanno diritto alla frequenza fino al 30 giugno 2024, termine dell’anno

educativo.

Questa Amministrazione valuterà la possibilità di mantenere aperto l’asilo nido anche nei

mesi di luglio e agosto 2024.

Le domande di iscrizione, corredate da certificazione ISEE 2023 (valida per l’intero anno

educativo), redatte sull’apposito modulo in distribuzione presso la sede dell’asilo nido sito

in via L. Camangi, e disponibile sul sito www.comune.sora.fr.it nella categoria

“Modulistica”, devono pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, in Corso Volsci n.

111, entro e non oltre le ore 13.00 del 23 giugno 2023.

