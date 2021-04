Sora, ArticoloUno: “Ridare funzione alla forma socio/culturale”

Con Sora ci affacciamo nella Valle del Liri, non solo in termini amministrativi, ma politico e culturale.

In tale contesto, ArticoloUno intende svolgere un preciso ruolo di connessione tra le tante espressioni di una comunità, mettendo a frutto le sue chiare caratteristiche di forza inclusiva.

Abbiamo verificato sul campo la fecondità della propria impostazione ed elaborazione, già nell’esplicarsi della buona azione del Governo Conte II.

Noi di Art.Uno sappiamo benissimo quanto sia importante ridare funzione alla forma socio/culturale di confronto tra le persone nelle rappresentanze politiche.

Come oggi sia cosi importante riaprire il dibattito sulla questione morale all’interno dei partiti è raccogliere quelle idee che storicamente la sinistra ha prodotto e che nella società hanno germogliato ma dimenticate da chi dovrebbe rappresentarla.

Da qui bisogna ripartire.

Sulla base di tale impostazione, ora dobbiamo lavorare per ridare le gambe alla idea di una storia che nessuno di Noi ha mai dimenticato per ridare voce agli invisibili di un paese che vive il suo dramma storicamente più profondo nelle diseguaglianze.

Allo scopo, il coordinatore Prov. di LeU Art.Uno Frosinone ha nominato i commissari Floriana Porretta e Rocco Carnevale con l’incarico di costruire il dibattito e confronto per la costituzione di un progetto a sinistra anche in visione della prossime elezioni del territorio e città di Sora.

Art.UNO/LeU Sora Frosinone Lazio per ridare voce a chi per tanto troppo tempo non ne ha avuta.

Comunicato stampa a firma di Gaetano Ambrosiano coord. Prov. Art.UNO/LeU Frosinone Lazio