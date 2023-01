La Magia …. della BEFANA.Vieni a divertirti con Noi in Piazza tra Musica , balli, calze e giocattoli per tutti i bambini e …….la Nostra Befana ! Vi Aspettiamo venerdì 6 Gennaio ore 15.00 Piazza XIII Gennaio ( Villetta di Via Napoli) a Sora. DONARE È un VERBO da Lasciare …. ALL’INFINITO !!!!! ❤️

COMUNICATO STAMPA