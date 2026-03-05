Sora: arrestato un uomo per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito

La scorsa settimana, personale della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Sora ha tratto in arresto un uomo residente nella città volsca per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito.

Nello specifico, gravi indizi di colpevolezza hanno permesso di individuare il soggetto quale autore del furto messo a segno in danno del titolare di un bar, al quale veniva sottratto portafogli contenenti carte di credito. Le stesse che venivano utilizzate dal malfattore per alcuni pagamenti presso altre attività commerciali, con importi inferiori ai 50 euro.

Le notifiche delle operazioni avvenivano sul telefonino del titolare che allertava subito gli agenti, che prontamente intercettavano il soggetto e lo bloccavano, trovandolo in possesso di quanto aveva trafugato precedentemente alla vittima.

La Procura della repubblica di Cassino ha chiesto al Gip la convalida dell’arresto e l’adozione di provvedimento per l’applicazione di una misura cautelare personale. Il Gip del Tribunale di Cassino accogliendo le richieste ha convalidato l’arresto ed è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.