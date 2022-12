Sora – Arrestato giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sora, in collaborazione con i colleghi delle Stazioni dipendenti, nel corso di servizio coordinato per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, negli ultimi giorni, hanno arrestato una persona di origine egiziana, e sequestrato circa 150 gr di Hashish, oltre a denaro contante e bilancina elettronica di precisione. Era già da tempo che i Carabinieri ponevano l’attenzione al contrasto dello spaccio di stupefacente nei luoghi del centro abitato solitamente frequentati da spacciatori, attuando nel tempo numerosi servizi specifici anche coinvolgendo le unità cinofile. Proprio nel corso di tali servizi, i Carabinieri hanno notato un giovane dell’apparente età di circa 25 anni aggirarsi con fare sospetto, nei pressi della Piazza Santa Restituta, luogo centrale della movida sorana, A seguito del controllo, nel corso del quale il giovane assumeva da subito un atteggiamento insofferente, tentava di disfarsi di un involucro di cellophane che repentinamente recuperato dai militari, conteneva un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente. Da una successiva perquisizione personale veniva rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente del tipo Hashish nascosta all’interno di una tasca del giubbino. Cattività di ricerca dello stupefacente si estendeva anche presso il domicilio del giovane abitante in Sora, dove a seguito di una minuziosa perquisizione veniva rinvenuto in una scatola, all’interno della sua camera da letto sotto un tavolo, avvolto in un cellophane, un panetto di sostanza stupefacente sempre di tipo Hashish del peso di circa 100 gr, oltre ad una piccola bilancia elettronica di precisione, il tutto pronto per essere tagliata e confezionata per la vendita. Quanto rinvenuto faceva parte di un quantitativo di stupefacente ben maggiore, in quanto il cellophane che lo avvolgeva, per la sua forma, poteva contenere ben 10 panetti come quello rinvenuto dei Militari.

Pertanto il giovane è stato arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e dopo la convalida del GIP, veniva sottoposto a misure cautelare personali.

L’attività antidroga posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Sora che vede coinvolti tutti i reparti che ne compone, rientra in una specifico servizio coordinato del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone che, ancor di più in questo periodo natalizio, pone l’esigenza di un ampia attività di prevenzione e repressione dei reati contro la persona, il patrimonio e al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente.

COMUNICATO STAMPA