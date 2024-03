Sora – Arrestato 35enne; deve scontare una pena residua di anni 4 e mesi 6 di reclusione per stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Sora (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 35enne del luogo, noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Cassino.I Militari dopo aver rintracciato la persona, che dal 2020 era agli arresti domiciliari, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone l’espiazione in carcere della residua pena detentiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione, a seguito di condanna definitiva per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”, delitto commesso nel frusinate nell’anno 2019.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

