Sora – Arrestata una 40enne, per espio di pena

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sora ha rintracciato e tratto in arresto una 40enne domiciliata a Sora.La donna, già condannata a mesi 4 per essere stata riconosciuta autrice di reati contro il patrimonio, commessi nel 2020, è stata raggiunta da un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.Accompagnata presso il proprio domicilio, la donna, dovrà scontare una pena detentiva pari a mesi 4 e pagare pena pecuniaria pari a 1500,00 euro.