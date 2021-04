Sora /Arpino, si e’ spento il Brigadiere Capo Ivano Rea ucciso dal Covid

E’ deceduto all’ospedale Spaziani di Frosinone il Brigadiere Capo dei Carabinieri Ivano Rea ucciso dal Covid a soli 57 anni. Originario di Arpino ma viveva a Sora, due comunita’ in lutto oltre all’Arma dei Carabinieri dove per tanti anni aveva prestato servizio a Civitella Roveto e in un post il Vice Sindaco Pierluigi Oddi lo ricorda. I funerali si svolgeranno 30 aprile alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in Arpino. La redazione si unisce all’immenso dolore della famiglia.

