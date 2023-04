Sora – Approvato il nuovo regolamento della Polizia Locale a tutela dei cittadini

Approvato all’unanimità, durante l’ultimo Consiglio comunale, il nuovo regolamento del Corpo di Polizia locale. Così l’Amministrazione del sindaco Luca Di Stefano aggiunge un altro tassello al progetto messo in campo per potenziare la sicurezza dei cittadini. Nella stessa seduta, infatti, sono stati approvati anche il nuovo Piano di emergenza comunale 2023 e il rinnovo della convenzione per il servizio del Giudice di Pace. E’ stato lo stesso Sindaco Di Stefano ad illustrare i motivi che hanno portato alla stesura del regolamento, fra cui le “tante nuove normative che lo avevano reso vetusto”. Come da lui stesso rimarcato, lo scopo è tendere “a una razionalizzazione del servizio, attraverso nuovi modelli organizzativi e strumentazioni tecniche innovative, garantendo, in tal modo, al cittadino una maggiore percezione di sicurezza e al personale della Polizia Locale più tutela e dignità professionale”. Di Stefano, nel ringraziare il Comandante della Polizia Locale Dino Padovani, ha colto l’occasione per rimarcare quanto già fatto sul tema della sicurezza: “Abbiamo provveduto a installare le telecamere in diversi punti sensibili del territorio. Nella stessa direzione va anche l’atto di sicurezza urbana “Mille occhi sulla città” che ho sottoscritto insieme al Prefetto di Frosinone, sua eccellenza Ernesto Liguori”. Nell’ottica di un rafforzamento degli strumenti a tutela dei cittadini va anche il concorso pubblico finalizzato a potenziare il personale della Polizia locale del Comune di Sora.

comunicato stampa – foto archivio