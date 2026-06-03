Sora – “Appia: Memoria di Pietra” nel Giardino dell’Abbazia di San Domenico

Sabato 6 giugno il secondo appuntamento della rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”

Prosegue la seconda edizione di “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”, rassegna dedicata alla valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso lo spettacolo dal vivo, realizzata con il contributo della Regione Lazio – Assessorato alla Cultura.

Sabato 6 giugno alle 21.00, il Giardino dell’Abbazia di San Domenico ospiterà “Appia: Memoria di Pietra”, racconto multimediale di Gianmatteo Matullo e Chiara Bocchino dedicato alla Regina Viarum, la strada che ha attraversato secoli di storia, culture e civiltà.

Tra archeologia, immagini e narrazione, il pubblico sarà accompagnato lungo i percorsi della Via Appia, attraverso paesaggi, incontri e vicende che hanno segnato la storia del Mediterraneo.

La rassegna è curata dall’Associazione Il Faro ODV con la direzione artistica del Maestro Alessandro Cedrone.

La scelta dell’Abbazia di San Domenico richiama il valore storico e simbolico del luogo. Tappa del Cammino di San Benedetto, offre uno spazio privilegiato per riflettere sul rapporto tra storia, spiritualità e identità del territorio.

La Consigliera delegata ai Servizi culturali e al Turismo del Comune di Sora, Manuela Cerqua, dichiara: “Con questo secondo appuntamento prosegue il percorso di valorizzazione dei luoghi della cultura della città attraverso lo spettacolo dal vivo. L’Abbazia di San Domenico rappresenta pienamente lo spirito della rassegna. Ringrazio Don Felice Calò per l’accoglienza, la Regione Lazio per il sostegno, il Sindaco Luca Di Stefano, il direttore artistico Alessandro Cedrone, l’Associazione Il Faro ODV e gli autori dello spettacolo”.