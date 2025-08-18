Sora, appello sui social contro gli aumenti della Tari: “Venerdì tutti in piazza”

Un cittadino di Sora ha lanciato in queste ore un appello pubblico attraverso i social per invitare la comunità a scendere in piazza e manifestare contro i recenti aumenti della Tari, la tassa sui rifiuti.

Nel post si legge:

“Venerdì sera ore 21:00, piazza antistante l’entrata del Comune (Chiesa Santo Spirito), chiediamo la presenza dei cittadini per protestare contro gli aumenti della Tari. Vediamo chi aderisce, perché altrimenti restano solo le chiacchiere.”

L’iniziativa, di natura spontanea e non legata ad associazioni o movimenti politici ufficiali, mira a raccogliere l’attenzione e il malcontento di quanti ritengono troppo oneroso il nuovo carico fiscale.

La scelta del luogo non è casuale: l’appuntamento è fissato davanti all’ingresso del Comune, a sottolineare il legame diretto della protesta con le decisioni amministrative che hanno portato all’aumento delle tariffe.

Resta da capire quante persone aderiranno all’appello e se la manifestazione potrà trasformarsi in un momento di confronto tra cittadini e istituzioni.