Sora – Apertura straordinaria della Porta Santa Giubilare

Il sacerdote Vittorio Ricci parroco della chiesa dedicata a SANTA MARIA PORTA DEL CIELO in SORA (FR) via Chiesa Nuova 5, è lieto di annunciare a tutti i fedeli che in occasione della ricorrenza del bicentenario dalla nascita della Chiesa, la PENITENZIERIA APOSTOLICA, organo del Vaticano, ha eccezionalmente concesso alla chiesa medesima, la solenne apertura dell’anno giubilare a partire dalla domenica 12 ottobre fino alla successiva domenica 19 ottobre.

Si avrà, pertanto la possibilità di ricevere il dono dell’indulgenza plenaria secondo le norme prestabilite e rinnovarsi nella vita del Signore e comunitaria. L’evento riveste carattere straordinario per tutta la comunità parrocchiale e territoriale e tutti i fedeli che vorranno, sono invitati a partecipare e godere di questo privilegio che l’organo della Curia Romana preposto, ha voluto concederci. Di seguito il programma della settimana.

12 ottobre: ore 10:00 APERTURA DELLA PORTA SANTA. Il solenne rito sarà presieduto dal Vescovo, Sua Eccellenza Gerardo Antonazzo.

dal 13 ottobre al 17 ottobre – a partire dalle ore 15:30 si potrà celebrare il Sacramento della Riconciliazione o Confessione; ore 18:30 recita del Santo Rosario, a seguire la Santa Messa.

18 ottobre – ore 18:30 recita del Santo Rosario, a seguire la Santa Messa.

19 ottobre – ore 10:00 Santa Messa di chiusura Porta Santa.

Eventi culinari e musicali/teatrali sono previsti a completamento dell’evento.