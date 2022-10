Sora – Anpi: “Fermiamo la guerra, negoziato subito! L’ONU convochi una Conferenza Internazionale di Pace!”

L’ Anpi Intercomunale aderisce alla mobilitazione diffusa di Europe For Peace: dal 21 al 23 ottobre presso le piazze di tutta Italia, e promuove un presidio in piazza Santa Restituta a Sora, per sabato 22 Ottobre dalle ore 18,30.

La coalizione Europe for Peace, formata dalle principali reti per la pace in Italia, con l’adesione di centinaia di organizzazioni, profondamente preoccupata per l’escalation militare che ha portato il conflitto armato alla soglia critica della guerra atomica, torna di nuovo nelle piazze italiane per chiedere percorsi concreti di Pace in Ucraina e in tutti gli altri conflitti armati del mondo.

Un nuovo passo comune che avviene dopo l’importante mobilitazione dello scorso 23 luglio (con 60 città coinvolte) e l’invio di una lettera al Segretario Generale ONU Guterres in occasione della Giornata della Pace per un sostegno ad azioni multilaterali, le uniche capaci di “portare una vera democrazia globale, a partire dalla volontà di pace della maggioranza delle comunità e dei popoli”. E dopo la quarta Carovana “Stop The War Now” recentemente rientrata da Kiev dove ha portato il sostegno della società civile italiana ad associazioni ed obiettori di coscienza ucraini, oltre che nuovi aiuti umanitari.

Pertanto l’appuntamento è per il 22 Ottobre in Piazza Santa Restituta (ad otto mesi dall’invasione russa e alla vigilia della Settimana ONU per il Disarmo), e per questo l’Anpi lancia un appello rivolto ad associazioni, sindacati, partiti, movimenti, istituzioni civili e religiose, alle Cittadine e ai Cittadini del nostro territorio, ad unirsi al presidio, per rilanciare con forza la richiesta di cessate il fuoco immediato, affinché si giunga ad una Conferenza internazionale di Pace.

TACCIANO LE ARMI, NEGOZIATO SUBITO!

Comunicato stampa ANPI Sezione Intercomunale di Sora, Media Valle del Liri e Valle di Comino.