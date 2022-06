Sora – Anpi, convegno “La modernità delle madri costituenti”

Il 25 giugno 2022 alle ore 9,30 presso il Chiostro del Palazzo Comunale di Sora, l’Anpi – Sezione Intercomunale di Sora, Isola del Liri, Arpino, Castelliri, Valle di Cominoorganizza il Convegno “La modernità delle madri costituenti”.

Il Convegno vedrà la partecipazione della Professoressa Fiorenza Taricone, Prorettrice Università di Cassino e Lazio Meridionale, Ordinaria di Pensiero politico e questione femminile e Socia dell’Associazione Toponomastica Femminile. In particolare, la Professoressa argomenterà in merito al ruolo centrale delle donne all’interno dell’Assemblea Costituente. Per l’occasione sarà allestita una speciale mostra fotografica sulle Madri Costituenti, realizzata dall’Associazione Toponomastica femminile e finanziata con il contributo dalla Regione Lazio.

Di seguito il programma del Convegno.

Saluti Istituzionali: Luca Di Stefano- Sindaco di Sora, Loreto Marcelli – Consigliere Regionale del Lazio, Luigi Vacana – Assessore Provinciale alla cultura, Salvatore Lombardi – Consigliere Comunale;

Interventi: Iniziativa Donna, Risorse Donna, SOS Donna, Martina Tomassini – Sezione Intercomunale ANPI, Beatrice Moretti Segretaria Generale SPI CGIL Frosinone Latina, Rete degli Studenti Medi, Natia Mammone – già Deputata della Repubblica Italiana per la X Legislatura.

Presiede Stefano Spalvieri –Presidente della Sezione Intercomunale Anpi

Modera Giuseppe Di Pede – Sezione Anpi.

“La data del 25 giugno è stata scelta non a caso: il 25 giungo 1946 infatti iniziarono i lavori dell’AssembleaCostituente che fu l’Organo Legislativo che diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana – spiegano gli organizzatori – Inoltre l’impegno assunto dall’Anpi locale è volto a diffondere la cultura dell’antifascismo e tenere viva la memoria storica del nostro Paese che si è formata grazie al prezioso impegno di donne e uomini che hanno lottato per la Libertà e la Democrazia. Riaffermiamo con forza i valori costituzionali e ne chiediamo ancora, dopo 74 anni, la piena attuazione poiché in una società compiutamentedemocratica non esisterebbero né disuguaglianze né diritti negati. Considerata l’importanza del convegno, invitiamo i cittadini a partecipare”.

Appuntamento per tutta la cittadinanza a sabato 25 Giugno p.v. dalle 9,30 presso il Chiostro del Palazzo Comunaledella Città di Sora.

Comitato di Sezione ANPI Intercomunale di Sora –Isola del Liri – Arpino –Castelliri -Valle di Comino.

COMUNICATO STAMPA