Sora – Anno scolastico 2022/2023: al via le domande di contributo per la fornitura dei libri di testo

Sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di contributi a favore degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2022/2023. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Comunale delegata all’Istruzione Francesca Di Vito. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di: libri di testo sia in formato cartaceo che digitale, libri di narrativa anche in lingua straniera consigliati dalle scuole, dizionari, notebook o tablet, sussidi digitali (software ad uso scolastico, chiavette USB, stampanti). Possono presentare domanda il genitore o la persona che esercita la potestà genitoriale, ovvero lo studente se maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza nel Comune di Sora; b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71 (non occorre allegare l’intera DSU); c) frequenza nell’anno scolastico 2022/2023 di Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado, statali e paritari. La domanda va compilata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile: – sul sito internet comunale www.comune.sora.fr.it / servizi online / modulistica / tutta la modulistica / istruzione; – presso il front-office del Comune di Sora, in Corso Volsci 111; -presso il front-office della sede decentrata del Comune di Sora (Palazzo Venezia), in Corso Volsci, n.1. Le domande, corredate da tutti gli allegati previsti dall’Avviso Pubblico, vanno presentate entro e non oltre il 7 ottobre 2022 tramite: 1. Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunesora@pec.it; 2. Consegna a mano all’Ufficio Protocollo, in Corso Volsci 111, dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 13.00 e lunedì e giovedì pomeriggio con orario 15.00 – 17.00. Per informazioni è possibile inviare un’e-mail entro il 6 ottobre 2022, ad uno dei seguenti indirizzi: istruzione@comune.sora.fr.it , dirittostudio@comune.sora.fr.it .

COMUNICATO STAMPA

Correlati