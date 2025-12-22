Sora – Anna Rita Iannuccelli a fianco dell’Unicef

A Natale tornano le Pigotte ed i gadget dell’Unicef in tante piazze in Italia a sostegno di tanti bambini in difficoltà nel mondo.

“La Pigotta è la bambola simbolo dell’Unicef, da sempre impegnata a favore dei bambini più in difficoltà. Quest’anno adottare una Pigotta non significa solo fare un gesto di amore, ma un gesto di protezione- ha dichiarato Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia- Chiunque deciderà di adottare una Pigotta farà felice chi la riceverà e garantirà protezione dal Covid-19 a tante persone vulnerabili e i loro bambini nei paesi in via di sviluppo. Invitiamo tutti nelle piazze e presso i comitati locali e provinciali Unicef a scegliere la propria Pigotta da adottare e contribuire in questo modo a garantire una vita più sicura e serena a tanti bambini e famiglie vulnerabili.”

La Pigotta è la bambola di pezza dell’Unicef, realizzata con passione dai volontari Unicef attraverso attività nelle scuole, nei centri anziani o nei comitati locali presenti sul territorio italiano. Ogni Pigotta adottata, rappresenta un circolo di solidarietà che unisce coloro che l’hanno realizzata, le persone che l’hanno adottata e i bambini che grazie alla donazione verranno aiutati.

È possibile adottare la Pigotta dell’Unicef a fronte di un contributo minimo di 20 euro, in tante piazze in Italia e presso i comitati provinciali Unicef ed esercizi commerciali, oltre a tanti gadget presenti.

Anche a Sora sarà possibile acquistare le Pigotte ed i gadget dell’Unicef, grazie al prezioso aiuto di Anna Rita Iannuccelli, titolare della Parrucchiera in Sora (FR) alla Via Lungoliri Cavour n. 41.

“Ringraziamo ancora quest’anno il salone di Iannuccelli Anna Rita, che ancora una volta ha mostrato sensibilità ed impegno verso i temi promossi dall’Unicef” – comunica la Referente sorana dell’Unicef, Serena Petricca insieme al Comitato Provinciale.