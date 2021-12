Sora, ancora siringhe nella zona Pianello

Pochi giorni fa il sindaco Luca Di Stefano aveva fatto bonificare la zona di Pianello, nel centro storico di Sora.Nella bonifica sono state rimosse oltre 300 siringhe utilizzate per drogarsi. Chi fa uso di sostanze stupefacenti continua ad andare in quella zona, proprio per iniettarsi il veleno della droga. In questo periodo natalizio sono stati allestiti in quel quartiere, dei presepi e degli alberi di Natale, purtroppo questa mattina l’amara sorpresa, ancora siringhe e spesso vicino dove giocano i bambini quindi pericolosissime. Questo dimostra che a Sora il problema sicurezza è da affrontare con la massima celerità. I residenti di quella zona sono stufi di vedere siringhe sparse per l’intero quartiere. Se si bonifica è giusto farlo, ma è giusto anche controllare o con le forze dell’ordine o con telecamere di sorveglianza, i punti strategici dove le persone vanno a drogarsi. Lo ripetiamo da tempo il problema sicurezza non è più rimandabile.

