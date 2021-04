Sora, ancora siringhe abbandonate nei pressi dei locali pastorali di San Giuliano

Qualche settimana fa una troupe della RAI si era interessata del degrado del quartiere San Giuliano, esattamente nello spazio posteriore dei locali pastorali della Chiesa presente nel famoso quartiere popolare. Da quel servizio ne era scaturita un’importante opera di bonifica organizzata dal Sindaco in collaborazione con Ambiente e Salute Surl. Tanto scalpore però, non sembra aver arginato il femomeno, visto che ieri, proprio in quegli spazi, sono state ritrovate diverse siringhe, abbandonate dopo l’ uso dai soliti tossicodipendenti, che ormai hanno preso come base per i loro comodi, quell’ area già tante volte segnalata. Ed ora i residenti chiedono più controlli.

