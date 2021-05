Sora, Ambiente e Salute srl annulla il bando per 6 posti di lavoro a tempo determinato

La società municipalizzata Ambiente e Salute srl di Sora, ha pubblicato la determina di annullamento d’ufficio in autotutela dell’avviso di selezione pubblica per titoli per l’instaurazione di n. 6 rapporti di lavoro occasionale ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento di reclutamento del personale per la gestione temporanea dei servizi di guardiania, pulizia e manutenzione del complesso pubblico attrezzato, nell’area “Parco Mons. Mario Morganti” sito in Piazza XIII Gennaio in Sora. L’ennesima stranezza che capita a Sora; nella determina, sembra di capire, che al momento non è ancora intervenuta la formale aggiudicazione, alla società Ambiente e Salute srl, del servizio di concessione del complesso pubblico attrezzato. La confusione al Municipio sorano tocca un livello imbarazzante e sei persone che potevano iniziare un lavoro e magari portare del pane a casa, anche se con un contratto occasionale e per 5 mesi, dovranno aspettare un po’.

