Sora, Altieri-Porretta: “Chiusura Albo Pretorio Storico, informata anche la Prefettura”

Venerdì mattina, 27 gennaio 2023, Ivano Alteri ed io abbiamo avuto un incontro con la dottoressa Stefania Galella della Prefettura di Frosinone per esprimere la preoccupazione del Movimento Civico Pro Ospedale e Territorio su alcune tematiche riguardanti l’amministrazione del Comune di Sora, in particolare la chiusura dell’Albo Pretorio Storico disposta dal sindaco Luca Di Stefano e il bando di concorso di prossimo svolgimento per l’assunzione di sette vigili. Nel corso dell’incontro abbiamo ricordato e sottolineato alla rappresentante della Prefettura che la chiusura dell’Albo Storico non è un atto da sottovalutare e archiviare burocraticamente, poiché è invece sintomo di un indirizzo amministrativo che ostacola la trasparenza. La sua gravità è ancora maggiore se si considera che il vigente Statuto Comunale di Sora è in contrasto con la legge, e piuttosto che agevolare l’accesso agli atti lo complica quasi fino a negarlo. Ciò fa sorgere sospetti negli osservatori e fra la gente, tali da allargare ulteriormente il solco che ha già allontanato la politica dai cittadini e i cittadini dalla politica. A seguire, abbiamo espresso la nostra preoccupazione riguardo il bando di concorso del comune di Sora per l’assunzione di sette vigili, che abbiamo provveduto ad inviare alla Prefettura per mezzo pec. In particolare, all’articolo 7 del bando abbiamo riscontrato delle criticità tali da poter causare infinite polemiche e contenziosi, fino a rischiare di mettere a repentaglio il regolare svolgimento del concorso. Abbiamo illustrato nel dettaglio tali criticità e auspicato che l’amministrazione di Sora giunga alla sostanziale correzione del testo. Abbiamo quindi chiarito che la decisione di rivolgerci al Prefetto è stata dettata dal timore che le azioni dell’amministrazione di Sora possano essere di pessimo esempio per tutto il resto dei comuni della Provincia. Tale evenienza sarebbe particolarmente pericolosa considerando che nei prossimi anni giungeranno in provincia di Frosinone ingenti finanziamenti previsti dal Pnrr, e i cittadini si aspettano che vengano spesi nel migliore dei modi e nella massima trasparenza, affinché non vada sprecata questa occasione irripetibile. Preoccupa, perciò, vedere le giovani generazioni di amministratori percorrere la stessa cattiva strada che negli ultimi decenni ha portato la politica al disfacimento pressoché totale della propria onorabilità. L’opacità dell’azione amministrativa crea ulteriore sfiducia tra i cittadini, e non possiamo più permetterlo. La strada maestra della nuova politica è quella della massima e incondizionata trasparenza. La dottoressa Golella, che ringraziamo per la sua disponibilità e competenza, ci ha informato che la Prefettura sta seguendo e seguirà con attenzione le vicende di Sora da noi segnalate e che vi è già una interlocuzione in essere con l’Amministrazione di Sora.

Comunicato stampa Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Pro Ospedale e territorio

Correlati