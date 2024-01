Sora, all’ospedale SS. Trinità c’è un macchinario nuovo fermo da mesi

“Fate sapere all’onorevole Alessia Savo che presso l’ospedale “Ss Trinità” di Sora, da otto mesi, è fermo un macchinario nuovo che non possiamo utilizzare per fare le scintigrafie”.

A parlare è un medico della struttura ospedaliera sorana che aggiunge: “I nostri malati, anche quelli oncologici, li dobbiamo mandare addirittura a Latina o dai privati”. Perchè il macchinario è fermo? “Perchè nessuno si vuole assumere la responsabilità di attivarlo e la competente Commissione regionale ancora non lo ha fatto”.

Al medico del “Ss Trinità” di Sora, per ovvie ragioni, dobbiamo garantire la riservatezza ma alla Savo risulterà abbastanza semplice verificare la fondatezza delle sue affermazioni. Se la segnalazione del medico fosse vera, come sembra, un intervento tempestivo e risolutivo dalla Presidente della Commissione sanità della Regione Lazio sarebbe gradito. Anche e soprattutto dai malati oncologici.

Fonte Penna e Spada