Sora – Allerta meteo arancione, attivato in via preventiva il Centro Operativo Comunale

Sora si prepara ad affrontare l’allerta meteo arancione per criticità idraulica prevista per la giornata di domani. In via precauzionale, il sindaco Luca Di Stefano ha disposto l’attivazione preventiva del Centro Operativo Comunale (COC) a partire dal pomeriggio di oggi, a seguito del bollettino diramato dagli organi competenti.

La decisione, assunta nell’ottica della massima prudenza, mira a garantire un costante monitoraggio del territorio comunale, con particolare attenzione alle zone maggiormente esposte al rischio idraulico. Attraverso il COC sarà inoltre assicurato il coordinamento operativo tra le strutture comunali, la Polizia Locale e le associazioni di volontariato di Protezione Civile, così da consentire una risposta rapida ed efficace in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Contestualmente, l’Amministrazione comunale ha rivolto una serie di raccomandazioni alla popolazione. I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense dei fenomeni atmosferici, a evitare sottopassi, argini, corsi d’acqua e aree soggette ad allagamento, e a prestare particolare attenzione a cantine, garage e locali seminterrati. Fondamentale, inoltre, seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali diffusi dal Comune di Sora e dalla Protezione Civile.

Per eventuali segnalazioni o necessità urgenti è attivo il numero della Polizia Locale di Sora: 0776 831027.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione meteo e assicura che eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente alla cittadinanza.

