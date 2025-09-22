Sora – Allerta meteo arancione, attivato il Centro Operativo Comunale

SORA – Alla luce dell’allerta arancione per moderata criticità idrogeologica diramata dagli organi competenti, il Comune di Sora ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

La decisione, presa in via precauzionale, mira a garantire il coordinamento delle attività di protezione civile e a fornire tempestiva assistenza alla cittadinanza in caso di emergenze legate al maltempo.

Il C.O.C. resterà operativo per tutta la durata dell’allerta e monitorerà costantemente l’evolversi della situazione. I cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione, limitando gli spostamenti non necessari e adottando comportamenti prudenti.

Per eventuali segnalazioni o richieste di intervento è attivo il numero di emergenza: +39 339 7128114.

Le autorità comunali raccomandano di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e di seguire gli aggiornamenti diffusi attraverso i canali istituzionali.