Sora, Alessia Alonzi non ce l’ha fatta. Dolore e sgomento per la giovane madre

La città di Sora è avvolta dal dolore per la scomparsa di Alessia Alonzi, giovane madre che si è spenta nelle scorse ore. La donna era ricoverata presso l’Hospice Casa delle Farfalle, dove è stata assistita con amore e dedizione negli ultimi giorni, dopo essere stata colpita da un malore improvviso alcune settimane fa.

Una notizia che ha lasciato sgomenti familiari, amici e l’intera comunità sorana, dove Alessia era conosciuta e benvoluta. Il suo sorriso, la sua forza e il suo amore per la famiglia resteranno impressi nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

Alessia lascia due figli e il suo compagno, ai quali si stringe oggi tutta la città in un abbraccio carico di commozione e vicinanza.

Anche la redazione di LiriTV esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa, unendosi al dolore della famiglia e rivolgendo le più sentite condoglianze ai familiari tutti.