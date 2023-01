Sora – Albo Pretorio Storico, Floriana Porretta: “L’amministrazione Di Stefano alza muro di gomma”

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa a firma di Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Pro Ospedale e Territorio.

Mentre l’intera compagine amministrativa, dal primo cittadino all’ultimo consigliere, è di nuovo impegnata nella caccia smodata al posto più appetitoso nell’imminente competizione elettorale regionale, la città di Sora resta senza guida e senza cura, come e peggio dei mesi scorsi. L’unica attività che sembra persistere è quella delle dichiarazioni senza riscontro del sindaco e, per fortuna, anche qualche contro-dichiarazione che tenta di smentire le affermazioni farlocche e di porre qualche tema di valore all’ordine del giorno della discussione pubblica. Tuttavia, perché la discussione possa risultare di qualche utilità, sarebbe necessario che i contenuti fossero verificabili. Invece, a renderla improduttiva e manipolatoria, resta il nodo centrale, che nessuno affronta, ma che impedisce la completa e corretta informazione: la chiusura dell’Albo Pretorio Storico. La spinosa questione, com’era scontato, continua a ripresentarsi ad ogni nuovo caso. Come quello evidenziato dall’intervento dell’ex sindaco De Donatis a proposito della riqualificazione del quartiere Pontrinio. In risposta al sindaco Di Stefano, che tenta di attribuirsene il merito, De Donatis elenca una lunga serie di azioni, da lui condotte per realizzare quel progetto quand’era alla guida dell’amministrazione. Ma chi ha ragione? Chi può verificarlo? Come? Chi nasconde le proprie azioni fa pensare male di sé. Ma anche chi non fa niente per renderle trasparenti fa pensare che abbia qualche interesse inconfessabile. E allora: è troppo polemico chiedere se c’è qualche autorità, qualche consigliere, qualche forza politica, presente o meno in consiglio comunale, che voglia finalmente muoversi con noi per far ripristinare il benedetto Albo Pretorio Storico? Noi, da parte nostra, non ci faremo certo fiaccare dal muro di gomma innalzato dall’Amministrazione Di Stefano alla nostra richiesta di ripristinarlo, proprio perché consideriamo fondamentale la trasparenza dell’azione amministrativa, soprattutto quando vi sono in ballo enormi somme di denaro pubblico. Senza trasparenza, come tutti possono vedere, la discussione pubblica è soltanto un ingannevole chiacchiericcio. E l’inganno non è una buona prassi amministrativa e politica.

