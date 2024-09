Sora – Al via la settima edizione della Notte Bianca dello Sport

Torna la Notte Bianca dello Sport di Sora, il prossimo sabato 7 settembre 2024, al via la settima edizione.

La kermesse è organizzata dal Comune di Sora in collaborazione con l’Associazione 03039 Ducato di Sora, con il patrocinio di decine di enti tra cui la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone e il CONI. Un evento che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura dello Sport e di promuovere l’inclusione attraverso attività gratuite aperte a tutti.

Alla sua settima edizione, la Notte Bianca dello Sport si svolgerà nel suggestivo centro storico di Sora, a partire dalle ore 18 del 7 settembre. Saranno oltre 200 le associazioni presenti per 100 discipline.

Le attività si dispiegheranno su un’area di ben 27.000 mq.

Con questo evento la Città di Sora vuole condividere un importante messaggio: lo Sport è un patrimonio per tutti e rappresenta un modello di integrazione sociale che favorisce la coesione e la crescita di tutte le componenti della comunità e della società.

Il Sindaco Luca Di Stefano, la Vicesindaca Maria Paola Gemmiti e la Consigliera comunale delegata allo Sport Naike Maltese invitano cittadini, turisti ed appassionati a partecipare alla Notte Bianca dello Sport, un evento unico nel suo genere, i numeri messi in campo sono importanti, per una notte trasformeranno la Città di Sora in un’arena di energia, inclusione e divertimento.

Il programma include spettacoli freestyle dal vivo, esibizioni di danza e competizioni emozionanti, appuntamento imperdibile.

