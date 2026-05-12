Sora – Al via la seconda edizione di “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”

Da maggio a settembre spettacoli, musica e itinerari per valorizzare i luoghi della cultura della città di Sora.

Prenderà il via sabato 16 maggio 2026 la seconda edizione di “Storie di luoghi, tracce di uomini: itinerari in scena”, il progetto dedicato alla valorizzazione dei luoghi della cultura attraverso lo spettacolo dal vivo, realizzato con il contributo della Regione Lazio – Assessorato alla Cultura, ai sensi della L.R. 15/2014 e s.m.i.

La rassegna, promossa dal Comune di Sora e curata quest’anno dall’Associazione Il Faro ODV, accompagnerà cittadini e visitatori fino al mese di settembre attraverso un ricco calendario di eventi che uniranno teatro, musica, narrazione, arte,valorizzazione territoriale.

L’obiettivo della rassegna è quello di riconnettere la comunità ai propri luoghi attraverso la cultura, trasformando gli spazi urbani in una vera infrastruttura culturale diffusa, capace di generare partecipazione, conoscenza e rigenerazione urbana.

Anche per questa seconda edizione la direzione artistica è affidata al Maestro Alessandro Cedrone. Importante la partecipazione di artisti, musicisti, attori, ensemble musicali e realtà associative del territorio, tra cui la Corale Polifonica San Silvestro Papa, diretta dal Maestro Donato Cedrone.

Particolare attenzione sarà dedicata all’accessibilità culturale grazie alla presenza della traduzione in LIS in alcuni appuntamenti della rassegna, a cura di Greta e Rossella di Idem Esse.

Ad aprire il calendario sarà, sabato 16 maggio alle ore 21.00 in Piazza Mayer Ross, lo spettacolo “Vesuvius – L’eruzione del 79 d.C.”, a cura di Gianmatteo Matullo e Chiara Bocchino: un racconto tra immagini e suggestioni sonore dedicato alla più celebre eruzione del Vesuvio, narrata attraverso le testimonianze di Plinio il Giovane. Al termine dello spettacolo è prevista anche l’apertura straordinaria notturna del Museo della Media Valle del Liri.

La Consigliera delegata ai Servizi culturali e al Turismo Manuela Cerqua dichiara: «Questa rassegna nasce dalla convinzione che non possa esistere vera valorizzazione culturale e turistica senza conoscenza. La cultura può diventare uno straordinario strumento, capace di riconnettere le persone ai propri spazi e alla propria storia. Ringrazio la Regione Lazio e l’Assessore Simona Baldassarre per il sostegno al progetto, il Sindaco Luca Di Stefano e tutta l’Amministrazione comunale, il direttore artistico Maestro Alessandro Cedrone, Armando Caringi e l’Associazione Il Faro ODV, gli artisti, i musicisti, gli attori, la Corale Polifonica San Silvestro Papa, Ilaria Paolisso e tutti i professionisti coinvolti.Un ringraziamento particolare va soprattutto all’Ufficio Cultura, ma anche agli Uffici Manutenzioni, Patrimonio e alla Polizia municipale, e a tutti coloro che lavorano quotidianamente dietro le quinte rendendo possibile la realizzazione concreta di ogni evento».