Sora – Al via la manutenzione di fossi, cunette e griglie di scolo

Prenderà il via lunedì 10 ottobre 2022 la manutenzione delle cunette e delle griglie stradali sul territorio comunale. L’intervento sarà curato dall’Ambiente e Salute Srl.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori saranno in vigore i seguenti divieti:

Lunedì 10 ottobre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, è vietata la sosta in Piazza De Gasperis;

Martedì 11 ottobre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, è vietata la sosta in Via Lungoliri Cavour, nel tratto compreso tra Piazza De Gasperis ed il ponte “ V. Cristini”;

Mercoledì 12 ottobre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, è vietata la sosta in Via Lungoliri Cavour, nel tratto compreso tra il ponte “V. Cristini” ed il ponte “Citta’ di Vaughan”. I veicoli in sosta vietata saranno rimossi.