Sora – Al Comune steso il drappo rosso contro ogni forma di violenza

Questa mattina, ad un giorno dal 25 novembre, è stato steso dalla balconata del Comune di Sora il drappo rosso contro ogni forma di violenza. Presente in sindaco Luca Di Stefano e le socie dell’associazione culturale no profit Iniziativa Donne. In piazza Santo Spirito l’associazione sorana ha allestito un’installazione aderendo al “Progetto Angelica” dall’eco nazionale. Su ogni sasso il nome di una donna uccisa per mano violenta. Tanti i nomi delle donne che dall’inizio del 2021 hanno perso la vita tragicamente. Sono state ricordate anche le vittime di violenza del nostro territorio:Gilberta Palleschi, Serena Mollicone, Chiara Sacco, Adriana Tamburrini, Samanta Fava e Antonietta Esposito.

