Sora – Al Baronio nuove generazioni di studenti, futuri profili professionali

L’IIS Cesare Baronio, nella sua attività educativa, continua ad offrire ai propri studenti l’opportunità di interagire e confrontarsi a livello nazionale con realtà diverse da quelle del proprio territorio. Quest’anno dal 29 marzo al 19 Aprile 2023, circa 50 alunni delle classi terze e quarte dell’Istituto Professionale Alberghiero di Sora hanno svolto l’attività di PCTO (Percorso per le Competente Trasversali e l’Orientamento) presso prestigiose strutture del Veneto e dell’Emilia Romagna. Studentesse e studenti dei tre indirizzi di Enogastronomia, Sala-Vendita e Accoglienza Turistica hanno aderito alla proposta di svolgere il periodo di stage su territorio nazionale e si sono distinti per la loro professionalità dimostrando sul campo le competenze acquisite in classe e nei laboratori. I responsabili delle strutture a 4 e 5 stelle, presso le quali gli alunni dell’IIS Baronio hanno svolto l’attività di PCTO, ne hanno apprezzato sia le abilità nei diversi settori in cui si stanno specializzando sia il modo consapevole con cui si sono inseriti nella realtà lavorativa, tanto da proporre loro una vera opportunità di lavoro da svolgere nei mesi estivi, dopo la chiusura della Scuola. Si apre, così, un canale di comunicazione tra la formazione scolastica e le competenze richieste dal mondo del lavoro. Uno scambio di informazioni reciproche per adeguare i profilli lavorativi degli studenti alle nuove professionalità emergenti.

I ragazzi, ritornati tra i banchi dopo tre settimane di stage, hanno dichiarato di aver vissuto un’esperienza non solo altamente formativa ma anche determinante per la loro crescita personale. Un bilancio assolutamente positivo che rafforza ulteriormente la motivazione all’apprendimento e la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta. Scuola e lavoro, due mondi che si avvicinano e dialogano con percorsi strutturati e integrati a livello nazionale e globale. La Scuola, infatti, è fondamentale per la creazione del capitale umano e lavorativo del nostro Paese, per garantire un adeguato incontro dell’offerta di lavoro con la domanda di impiego e creare, quindi, la maggiore occupabilità possibile e, proprio gli Istituti alberghieri rappresentano “un pilastro strategico per il nostro Paese”, come precisato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo settore per l’economia nazionale. L’Italia con le bellezze del suo territorio offre molteplici opportunità a chi intraprende studi che si rivolgono al settore turistico e l’esperienza vissuta dagli studenti dell’IIS Baronio di Sora è la prova dell’importanza della sinergia tra scuola e mondo del lavoro che consente alle generazioni future di affrontare le sfide globali.

COMUNICATO STAMPA