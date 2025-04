Sora, agente della Stradale trasferito in Abruzzo: accessi sospetti alla banca dati

SORA – Un agente della Polizia stradale in servizio presso il distaccamento di Sora è stato trasferito alla Questura dell’Aquila a seguito di presunti accessi irregolari alla banca dati delle forze dell’ordine. Il provvedimento, notificato nelle ultime ore, è stato firmato direttamente dal capo della Polizia e rappresenta l’esito di accertamenti interni condotti negli ultimi mesi.Secondo quanto trapelato da fonti investigative, l’agente avrebbe effettuato consultazioni considerate non autorizzate dei sistemi informatici contenenti dati sensibili. Un comportamento che, se confermato, configurerebbe un possibile abuso degli strumenti a disposizione degli operatori di polizia.L’indagine amministrativa avrebbe evidenziato un uso personale o comunque non conforme al protocollo di accesso alle informazioni riservate, un aspetto particolarmente delicato nell’ambito delle attività investigative e di sicurezza pubblica. La questione resta riservata, ma la notizia ha già suscitato attenzione in ambito locale e tra i colleghi dell’agente coinvolto. Foto archivio

