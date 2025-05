Sora, addio a Tonino Di Vito: la città piange una figura amata e stimata

SORA – Un profondo senso di cordoglio ha avvolto la comunità sorana per la prematura scomparsa di Tonino Di Vito. Sebbene da tempo aveva lavorato a Roma, Tonino aveva mantenuto uno stretto legame con la sua città natale, dove era molto conosciuto e apprezzato e da poco era tornato a Sora

Figlio di una figura storica del Cinema Teatro Capitol, Di Vito era cresciuto in un ambiente culturale vivo, e la sua passione per la musica era nota a chi lo conosceva. Discreto, ma presente, lascia un ricordo affettuoso in quanti hanno avuto modo di incrociare il suo cammino, tanto a Sora quanto altrove.

Alla famiglia, colpita da un dolore profondo, vanno le più sentite condoglianze da parte della comunità e della redazione di Liritv.