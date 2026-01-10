Sora, addio a Ivano Caschera, si spegne a 48 anni

La comunità di Sora è stata colpita da un grave lutto. Sabato 10 gennaio 2026, presso la propria abitazione in via Grignano n. 42, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Ivano Caschera, all’età di 48 anni. A darne il triste annuncio sono i genitori Mario e Maria, i figli Kevin e Ivan, i fratelli Moreno e Daniele, la moglie, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, uniti nel dolore per una perdita improvvisa che lascia un grande vuoto.

I funerali si terranno domenica 11 gennaio 2026 alle ore 09:45, presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Porta del Cielo. Al termine della celebrazione religiosa seguirà l’accompagno al cimitero. Per volontà della famiglia, si dispensa dai fiori.

La redazione di LiriTV esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Caschera, stringendosi con rispetto e partecipazione al dolore dei familiari in questo momento di grande tristezza.

