Sora, addio a Giuliano Venditti, fondatore della storica pizzeria della Selva

Profondo dolore e grande commozione a Sora per la prematura scomparsa di Giuliano Venditti, conosciuto e stimato da tutta la comunità locale. Venditti era il fondatore della storica pizzeria della Selva che porta il suo nome, attività che negli anni è diventata un punto di riferimento per tanti cittadini e per chiunque abbia avuto modo di conoscerlo.

Uomo dal carattere solare e generoso, Giuliano Venditti è stato sempre apprezzato per il suo sorriso e per la disponibilità verso gli altri. La sua pizzeria non era soltanto un luogo di lavoro, ma anche uno spazio di incontro e convivialità che ha contribuito a costruire legami e ricordi per molte persone della città.

Venditti si è spento questa mattina nella sua abitazione dopo aver affrontato una malattia grave e rapida che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, suscitando numerosi messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia.

La redazione di LiriTV esprime le più sincere condoglianze ai familiari.

Foto g.c. Penna e Spada